2019-04-05T10:01:04+03:00
Спорт

В Ханты-Мансийске дадут старт акции «10 000 шагов к жизни»

Желание сделать 10000 шагов в пользу здорового образа жизни изъявили более 150 городов страны
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске дадут старт акции «10 000 шагов к жизни». Фото организаторов акцииВ Ханты-Мансийске дадут старт акции «10 000 шагов к жизни». Фото организаторов акции
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Акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная ко Всемирному дню здоровья пройдёт в России 7 апреля. Желание сделать 10000 шагов в пользу здорового образа жизни изъявили более 150 городов страны. В Ханты-Мансийске старт ему будет дан возле Аллеи спортивной славы.

- В это воскресенье, ровно в 12:00, от Аллеи спортивной славы будет дан старт акции. Маршрут мероприятия охватит восемь точек нашего города – Аллею спортивной славы, Парк победы, Музей «Природы и Человека», скульптуру «Золотой богини», Парк Бориса Лосева, Музей геологии, нефти и газа, Югорский государственный университет, Спортивно-оздоровительный комплекс ЮГУ, Храм Воскресения Христова, – рассказал заместитель начальника Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Андрей Эрнст.

Добавим, участником акции может стать любой желающий, прошедший регистрацию на сайте ligazn.ru. Необходимо пройти самостоятельно или с группой единомышленников 10 000 шагов (примерно 7 км) и выложить на страницах акции в соцсетях «ВКонтакте» и «Facebook» свои фотографии с результатами шагомеров, подтверждающих, что задача выполнена. Эту же фотографию участники пересылают своим друзьям и коллегам в качестве вызова для прохождения аналогичной дистанции.

Добавим, что идейным посылом для проведения мероприятия послужили рекомендации всемирной организации здравоохранения проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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