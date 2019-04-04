Окружной фестиваль «Созвездие» объединил 40 детей из городов Югры

СЕГОДНЯ 11:49 2019-04-04T11:49:50+03:00

Он проводился в двух возрастных группах

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Конкурсанты фестиваля «Созвездие» выступили в шести номинациях и по двум возрастным группам. Накануне в Ханты-Мансийске были названы имена победителей.

Свои таланты ребята показали в следующих номинациях: «Вокальная», «Театральная», «Инструментальная», «Литературная», «Хореографическая», «Мода». В номинации «Вокал» в возрастной категории 13-17 лет лучшей стала также Виктория Стец из столицы Югры.

В номинации «Мода» участники Ханты-Мансийска получили диплом 2 степени с костюмированным шоу «Чудесная семейка пчел», а в номинации «Театральная» лауреатами 2 степени стала ещё одна столичная команда с постановкой Сценка-шутка «Семья».

Отметим, в мероприятии приняли участие 40 детей из городов Ханты-Мансийск, Нягань, Югорск, Урай, а также из Ханты-Мансийского, Октябрьского и Кондинского районов. Все они воспитанники Ханты-Мансийского и Няганского центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также дети, воспитывающиеся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей.

Добавим, что фестиваль «Созвездие» проходит в окружном центре в четвертый раз и в этом году приурочен Году семьи, объявленный в Югре в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU