2019-04-04T11:41:46+03:00
Происшествия

Гастролёры из Армении стали миллионерами благодаря азартным жителям Сургута

Оперативники изъяли игровое оборудование
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Гастролёры из Армении стали миллионерами благодаря азартным жителям Сургута. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреГастролёры из Армении стали миллионерами благодаря азартным жителям Сургута. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Игровой подпольный клуб был организован в одном из торговых центров Сургута и принес 24 миллиона прибыли своим владельцам. Полицейские закрыли точку любителей сорвать большой куш.

Накануне следственным отделом по городу Сургут завершено расследование уголовного дела в отношении четырех уроженцев Республики Армения. Они обвиняются в незаконных организации и проведении азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с извлечением дохода в особо крупном размере.

В помещении торгового центра по улице Аэрофлотская города Сургут обвиняемые проводили азартные игры с использованием игровых автоматов.

Их преступную деятельность пресекли в октябре 2018 года в рамках проводимых оперативно-разыскных мероприятий. Тогда в игровом клубе прошли обыски, в ходе которых изъяты 12 игровых автоматов, деньги, а также документация, в том числе журналы, где отражались полученные доходы. Расследуя уголовное дело, следователи установили, что от работы подпольного заведения обвиняемые получили более 24 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела завершено. Следствием собраны достаточные доказательства, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Югра в ТОП-5 регионов России по молодёжной политике
Предприятие по изготовлению каркасных домов в Югры увеличивает обороты
В Нягани со счёта фирмы мошенники с помощью 1С сняли 195 тысяч рублей
Окружной фестиваль «Созвездие» объединил 40 детей из городов Югры
В Нижневартовске осуждена банда наркодилеров
В Югре объявлен весенний призыв в армию
Роспотребнадзор ХМАО организовал проверку в детсаду, который посещал погибший малыш
В Нижневартовске на длительные сроки за наркотики осудили семейную пару
В Сургуте начался ремонт дорог
Общественники Югры выясняют, почему «поплыл» многоквартирный дом
В Нижневартовске на пешеходном переходе сбили девочку
В Ханты-Мансийске рекордсменов по сбору макулатуры ждут сюрпризы и подарки
В Урае за взятку осужден житель Тюмени
Курск и Элиста впервые примут «Зелёный Марафон»
Сургутянка забыла в терминале банковскую карту с нацарапанным кодом
Аллею мастеров приглашают посетить жителей Нижневартовска в воскресенье
В Пыть-Яхе наглая дама украла у пенсионерки все сбережения
Погода в Югре 4 апреля: переменная облачность и тепло
Когалымчанка выкрала золотые украшения из спальни супругов
В Югре стартует ассамблея деятелей искусства
Сургутянка по вине продавца из соцсети осталась без шубы и денег
Фестиваль «Зелёный шум» в Сургуте открыл Николай Цискаридзе
Максимальный балл получила выпускница из Югре при досрочной сдаче ЕГЭ
В Нягани медики соревновались в подледном лове рыбы
В Нефтеюганске мошенница потратила членские взносы на себя
В День оленевода в Когалыме встретили массовыми гуляниями