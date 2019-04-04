Общественники Югры выясняют, почему «поплыл» многоквартирный дом

СЕГОДНЯ 09:37 2019-04-04T09:38:09+03:00

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Активисты Югры взяли на контроль ситуацию с подтоплением талыми и грунтовыми водами домов №23 и №25 в поселке Пионерский Советского района. Ранее жильцы этих домов в соцсетях опубликовали пост полный возмущения. Их дома подтапливает ежегодно талая вода, которая затекает в подъезды многоквартирных жилых домов.

Накануне эксперты Общероссийского народного фронта направили в администрацию поселка и прокуратуру региона обращение с просьбой разобраться в ситуации и принять меры по созданию для жильцов безопасных условий для проживания.

По словам жильцов, практически ежегодно весной подъезды их домов залиты водой, так как снег во дворе не чистят и не вывозят, хотя плату за это начисляют.

Вода просачивается сквозь пол. Фото с сайта ОНФ Югры

Семья Олеси Лаврентьевой более 30 лет живет в доме №23 на улице Ленина. Женщина уверяет, что на требование жильцов к администрации навести порядок во дворах, остается невыполненным.

- У меня маленький ребенок, но гулять с ним негде, лужи во дворе не просыхают даже летом, – рассказала Лаврентьева. – В прошлом году мне пришлось обратиться к губернатору округа, чтобы как-то решить вопрос. В результате привезли песок, засыпали лужи во дворе, теперь уровень двора стал выше уровня дома. И вся вода течет в подъезд и подполье. Доски, которые мы положили, чтобы ходить, уже под водой, которая дошла до второй ступеньки лестницы.

На просьбы жильцов откачать воду из подъездов местная администрация не отвечает.

Жители опасаются, что вместе с талой водой в дом поплывут и канализационные отходы. Уличные туалеты затоплены, а отходы из них ни разу за зиму не откачивали».

Отметим, что дома №23 и 25 на улице Ленина еще в 2002 году были признаны аварийными. Власти обещали жильцам расселить бараки, но сроки все время сдвигались. Сегодня – на 2024 год. При этом, как уверяют жители, проживание в данных домах становится опасным: вода стоит под полом, наступишь – просачивается сквозь доски, полы просели и перекосились, в квартирах запах плесени и затхлости.

ИСТОЧНИК KP.RU