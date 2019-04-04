2019-04-04T09:38:09+03:00
Общество

Общественники Югры выясняют, почему «поплыл» многоквартирный дом

Жильцы уверяют, что снег не вывозят из дворов
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Общественники Югры выясняют, почему «поплыл» многоквартирный дом. Фото с сайта ОНФ ЮгрыОбщественники Югры выясняют, почему «поплыл» многоквартирный дом. Фото с сайта ОНФ Югры
Изменить размер текста:

Активисты Югры взяли на контроль ситуацию с подтоплением талыми и грунтовыми водами домов №23 и №25 в поселке Пионерский Советского района. Ранее жильцы этих домов в соцсетях опубликовали пост полный возмущения. Их дома подтапливает ежегодно талая вода, которая затекает в подъезды многоквартирных жилых домов.

Накануне эксперты Общероссийского народного фронта направили в администрацию поселка и прокуратуру региона обращение с просьбой разобраться в ситуации и принять меры по созданию для жильцов безопасных условий для проживания.

По словам жильцов, практически ежегодно весной подъезды их домов залиты водой, так как снег во дворе не чистят и не вывозят, хотя плату за это начисляют.

Вода просачивается сквозь пол. Фото с сайта ОНФ Югры

Вода просачивается сквозь пол. Фото с сайта ОНФ Югры

Семья Олеси Лаврентьевой более 30 лет живет в доме №23 на улице Ленина. Женщина уверяет, что на требование жильцов к администрации навести порядок во дворах, остается невыполненным.

- У меня маленький ребенок, но гулять с ним негде, лужи во дворе не просыхают даже летом, – рассказала Лаврентьева. – В прошлом году мне пришлось обратиться к губернатору округа, чтобы как-то решить вопрос. В результате привезли песок, засыпали лужи во дворе, теперь уровень двора стал выше уровня дома. И вся вода течет в подъезд и подполье. Доски, которые мы положили, чтобы ходить, уже под водой, которая дошла до второй ступеньки лестницы.

На просьбы жильцов откачать воду из подъездов местная администрация не отвечает.

Жители опасаются, что вместе с талой водой в дом поплывут и канализационные отходы. Уличные туалеты затоплены, а отходы из них ни разу за зиму не откачивали».

Отметим, что дома №23 и 25 на улице Ленина еще в 2002 году были признаны аварийными. Власти обещали жильцам расселить бараки, но сроки все время сдвигались. Сегодня – на 2024 год. При этом, как уверяют жители, проживание в данных домах становится опасным: вода стоит под полом, наступишь – просачивается сквозь доски, полы просели и перекосились, в квартирах запах плесени и затхлости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Югра в ТОП-5 регионов России по молодёжной политике
Предприятие по изготовлению каркасных домов в Югры увеличивает обороты
В Нягани со счёта фирмы мошенники с помощью 1С сняли 195 тысяч рублей
Окружной фестиваль «Созвездие» объединил 40 детей из городов Югры
Гастролёры из Армении стали миллионерами благодаря азартным жителям Сургута
В Нижневартовске осуждена банда наркодилеров
В Югре объявлен весенний призыв в армию
Роспотребнадзор ХМАО организовал проверку в детсаду, который посещал погибший малыш
В Нижневартовске на длительные сроки за наркотики осудили семейную пару
В Сургуте начался ремонт дорог
В Нижневартовске на пешеходном переходе сбили девочку
В Ханты-Мансийске рекордсменов по сбору макулатуры ждут сюрпризы и подарки
В Урае за взятку осужден житель Тюмени
Курск и Элиста впервые примут «Зелёный Марафон»
Сургутянка забыла в терминале банковскую карту с нацарапанным кодом
Аллею мастеров приглашают посетить жителей Нижневартовска в воскресенье
В Пыть-Яхе наглая дама украла у пенсионерки все сбережения
Погода в Югре 4 апреля: переменная облачность и тепло
Когалымчанка выкрала золотые украшения из спальни супругов
В Югре стартует ассамблея деятелей искусства
Сургутянка по вине продавца из соцсети осталась без шубы и денег
Фестиваль «Зелёный шум» в Сургуте открыл Николай Цискаридзе
Максимальный балл получила выпускница из Югре при досрочной сдаче ЕГЭ
В Нягани медики соревновались в подледном лове рыбы
В Нефтеюганске мошенница потратила членские взносы на себя
В День оленевода в Когалыме встретили массовыми гуляниями