2019-04-03T13:41:31+03:00
Общество

Ханты-Мансийск присоединился к инклюзивному фестивалю «#ЛюдиКакЛюди»

Участниками стали «особенные» дети
Алена Кульмухаметова
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Ханты-Мансийск присоединился к инклюзивному фестивалю «#ЛюдиКакЛюди». Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскХанты-Мансийск присоединился к инклюзивному фестивалю «#ЛюдиКакЛюди». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Всемирный день распространения информации об аутизме в окружной столице Югры встретили семейным межрегиональным инклюзивным фестивалем «#ЛюдиКакЛюди».

Его участниками стали семьи Ханты-Мансийска, в том числе воспитывающие «особенных» детей. Для них здесь был организован показ увлекательных мультфильмов.

На протяжении всего мероприятия в культурно-досуговом центре работали игровые зоны, интерактивные и творческие площадки, представленные различными организациями окружной столицы.

Так, городская централизованная библиотечная система подготовила для детей и их родителей выставку специализированной литературы. Центр социальной помощи семье и детям порадовал юных гостей фестиваля аквагримом и увлекательными мастер-классами.

Проявить фантазию и нарисовать яркую картинку можно было на площадке Региональной общественной организации помощи детям с ограниченными возможностями «Солнце на ладони».

Огромный интерес у аудитории вызвал мастер-класс по созданию мультфильма от мастерской «Мультистория».

Международная академия развития интеллекта «AMAKids» провела мастер-класс по ментальной арифметике. Увлекательные развивающие игры и мастер-класс по развитию памяти, внимания, мышления подготовил клуб интеллектуального развития «ЭнергоУм».

Дети и родители с удовольствием пообщались с обитателями контактного зоопарка Станции юных натуралистов.

В завершении мероприятия все участники фестиваля «#ЛюдиКакЛюди» поддержали Всероссийскую акцию «Зажги синим!», дружно запустив в небо воздушные шары синего цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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