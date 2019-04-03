В Радужном с «синтетикой» задержали наркомана
Оперативники города Радужного задержали молодого человека, у которого в кармане куртки оказались наркотики. Выяснилось, что они ему нужны для личного употребления.
Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре, наркотик находился в левом внутреннем кармане куртки. Эксперты подтвердили, что изъятое вещество – это альфа – пирролидиновалерофенон - синтетический наркотик массой 1,245 грамма.
Со слов задержанного, наркотическое средство он приобрел для личного потребления.
Следственным отделом в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU