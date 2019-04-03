2019-04-03T12:54:44+03:00
Общество

В Радужном с «синтетикой» задержали наркомана

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела
Алена Кульмухаметова
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В Радужном с «синтетикой» задержали наркомана. Фото с сайта pixabay.comВ Радужном с «синтетикой» задержали наркомана. Фото с сайта pixabay.com
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Оперативники города Радужного задержали молодого человека, у которого в кармане куртки оказались наркотики. Выяснилось, что они ему нужны для личного употребления.

Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре, наркотик находился в левом внутреннем кармане куртки. Эксперты подтвердили, что изъятое вещество – это альфа – пирролидиновалерофенон - синтетический наркотик массой 1,245 грамма.

Со слов задержанного, наркотическое средство он приобрел для личного потребления.

Следственным отделом в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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