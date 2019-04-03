2019-04-03T08:05:19+03:00
Происшествия

В Сургутском районе подросток при играх на стройке упал на арматуру

Мальчика доставили в больницу с травмой ягодицы
Алена Кульмухаметова
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В Сургутском районе подросток при играх на стройке упал на арматуру. Фото с сайта pixabay.comВ Сургутском районе подросток при играх на стройке упал на арматуру. Фото с сайта pixabay.com
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Железный прут проткнул 11-летнему мальчишке ягодицу так, что спасателям пришлось спиливать арматуру и вместе с ней доставлять пострадавшего в больницу. ПЧ произошло 30 марта в посёлке Солнечный Суртгутского района.

Как сообщают очевидцы, мальчик играл на недостроенном многоуровневом гараже, он прыгал по строящемуся объекту и упал на арматуру, которую не было видно под снегом. Пострадавшего госпитализировали в госпитализирован в сургутский травмцентр, где он был прооперирован. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

По факту падения несовершеннолетнего полиция Сургутского района начала доследственную проверку.

Местные жители давно обеспокоены соседством долгостроя. Дети регулярно играют на неохраняемой территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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