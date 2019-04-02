СЕГОДНЯ 14:40 2019-04-02T14:40:26+03:00

В ХМАО для транспорта закрыты все ледовые переправы. Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре

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Со 2 апреля в Югре закрыты для эксплуатации все ледовые переправы межмуниципального значения. Закрытие оставшихся три технологических ледовых переправ в Белорярском районе спланировано на завтра, 3 апреля.

Как сообщает МЧС России по ХМАО-Югре, на всех закрытых переправах эксплуатирующие организации установили посты, которые не позволяют выезжать на лёд. Кроме того, выставлены ограничения в виде знаков. Для обеспечения безопасности югорчан, с помощью тяжелой техники организуются валы и насыпи, преграждающие выезд на ледовое покрытие.

По данным отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления на данный момент выезд техники на лед опасен для жизни. Толщина и структура льда на всех водоемах региона ниже безопасных значений.

Сотрудники МЧС призывают граждан не пренебрегать собственной безопасностью и не использовать для пересечения водоемов закрытые ледовые переправы! Лед на водоемах Югры становится небезопасным.

Пару дней назад в Берёзовском районе на реке Народная под лёд провалился снегоход. Мужчине удалось спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU