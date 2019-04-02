В ХМАО для транспорта закрыты все ледовые переправы
Со 2 апреля в Югре закрыты для эксплуатации все ледовые переправы межмуниципального значения. Закрытие оставшихся три технологических ледовых переправ в Белорярском районе спланировано на завтра, 3 апреля.
Как сообщает МЧС России по ХМАО-Югре, на всех закрытых переправах эксплуатирующие организации установили посты, которые не позволяют выезжать на лёд. Кроме того, выставлены ограничения в виде знаков. Для обеспечения безопасности югорчан, с помощью тяжелой техники организуются валы и насыпи, преграждающие выезд на ледовое покрытие.
По данным отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления на данный момент выезд техники на лед опасен для жизни. Толщина и структура льда на всех водоемах региона ниже безопасных значений.
Сотрудники МЧС призывают граждан не пренебрегать собственной безопасностью и не использовать для пересечения водоемов закрытые ледовые переправы! Лед на водоемах Югры становится небезопасным.
Пару дней назад в Берёзовском районе на реке Народная под лёд провалился снегоход. Мужчине удалось спасти.
ИСТОЧНИК KP.RU