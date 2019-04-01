В Сургуте с крупной партией наркотиков задержан мужчина

СЕГОДНЯ 11:31 2019-04-01T11:31:06+03:00

В Сургуте с крупной партией наркотиков задержан мужчин. Фото с сайты прокуратуры ХМАО-Югры

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу

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Накануне прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34 - летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в феврале 2019 года обвиняемый получил через тайник партию наркотиков. После его расфасовки злоумышленник размещал наркотики в различных местах на территории Сургута. При этом о месте нахождения тайников он сообщал неустановленным лицам, входящим в состав группы, для последующего сбыта потребителям запрещенного вещества.

Преступная деятельность наркосбытчика пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъяты синтетические наркотики массой более 90 грамм.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальный размер наказания за инкриминируемый состав преступления предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU