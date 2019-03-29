2019-03-29T13:59:48+03:00
Общество

В Кондинском районе запустили сетевую солнечную электростанцию

Она станет дополнительным источником электроснабжения
Алена Кульмухаметова
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В Кондинском районе запустили сетевую солнечную электростанцию . Фото с сайта правительства ЮгрыВ Кондинском районе запустили сетевую солнечную электростанцию . Фото с сайта правительства Югры
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Вторая в Ханты-Мансийском автономном округе солнечная электростанция запущена накануне. Она сэкономит до 600 тысяч рублей в год и станет дополнительным источником электроснабжения и повысит надёжность энергосистемы в Шугуре Кондинского района.

Перед запуском тщательно исследовался световой день в Шугуре, движение и высота восхода солнца, углы солнечного склонения. На основании множества исследований определили мощность солнечных батарей, рассчитали объём выработки электроэнергии. В год это — 35 тыс. кВт/час!

Альтернативная энергетика может прийти и в другие муниципалитеты Югры. Готовится запуск СЭС в селе Няксимволь Березовского района, в 2020 году планируется запуск гибридной (дизель-солнце) солнечной электростанции с накопителями электрической энергии в селе Карым Кондинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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