В Кондинском районе запустили сетевую солнечную электростанцию
Вторая в Ханты-Мансийском автономном округе солнечная электростанция запущена накануне. Она сэкономит до 600 тысяч рублей в год и станет дополнительным источником электроснабжения и повысит надёжность энергосистемы в Шугуре Кондинского района.
Перед запуском тщательно исследовался световой день в Шугуре, движение и высота восхода солнца, углы солнечного склонения. На основании множества исследований определили мощность солнечных батарей, рассчитали объём выработки электроэнергии. В год это — 35 тыс. кВт/час!
Альтернативная энергетика может прийти и в другие муниципалитеты Югры. Готовится запуск СЭС в селе Няксимволь Березовского района, в 2020 году планируется запуск гибридной (дизель-солнце) солнечной электростанции с накопителями электрической энергии в селе Карым Кондинского района.
ИСТОЧНИК KP.RU