В бюджет Нижневартовска поступила огромная сумма денег

СЕГОДНЯ 14:00 2019-03-28T14:00:07+03:00

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Корректировку городской казны рассмотрят на заседании Думы Нижневартовска. По данным городской администрации, в муниципальный бюджет дополнительно поступило чуть больше одного миллиарда рублей.

- В бюджет поступила колоссальная сумма, - отметила председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы Нижневартовска Наталья Зяблицкая. - Расходная часть теперь превышает 20 миллиардов рублей. Это своеобразный рекорд для нашего города. Хочется отметить, что все расходы связаны с очень нужными и важными для горожан направлениями.

Деньги в основном целевые и предусмотрены на развитие системы образования, на приобретение жилья для детей - сирот, на ремонт и строительство дорог. Кроме того, финансы также намечено направить на благоустройство территории города, на организацию транспортного обслуживания вартовчан, на капитальный ремонт библиотеки № 8.

ИСТОЧНИК KP.RU