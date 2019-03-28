2019-03-28T14:00:07+03:00
Общество

В бюджет Нижневартовска поступила огромная сумма денег

Деньги в основном целевые и предусмотрены на развитие системы образования
Алена Кульмухаметова
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Корректировку городской казны рассмотрят на заседании Думы Нижневартовска. По данным городской администрации, в муниципальный бюджет дополнительно поступило чуть больше одного миллиарда рублей.

- В бюджет поступила колоссальная сумма, - отметила председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы Нижневартовска Наталья Зяблицкая. - Расходная часть теперь превышает 20 миллиардов рублей. Это своеобразный рекорд для нашего города. Хочется отметить, что все расходы связаны с очень нужными и важными для горожан направлениями.

Деньги в основном целевые и предусмотрены на развитие системы образования, на приобретение жилья для детей - сирот, на ремонт и строительство дорог. Кроме того, финансы также намечено направить на благоустройство территории города, на организацию транспортного обслуживания вартовчан, на капитальный ремонт библиотеки № 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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