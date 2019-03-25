В Югре ЕГЭ по русскому языку досрочно сдали 140 человек
В трёх пунктах проведения экзамена автономного округа 22 марта прошёл единый государственный экзамен по русскому языку.
Для сдачи экзамена по данному обязательному предмету в досрочный период проведения ЕГЭ в Югре было подано 150 заявлений.
В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 22 марта 2019 года более 140 выпускников сдали единый государственный экзамен и государственный выпускной экзамен по русскому языку.
Как отметила начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры Ирина Лашина, экзамены прошли в штатном режиме.
Для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, единого государственного экзамена было организовано три пункта проведения экзаменов:
В досрочный период в 2019 году ЕГЭ, который пройдет с 20 марта по 10 апреля, планируют сдавать 326 человек, из них выпускников текущего года – 2, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования – 14, выпускников прошлых лет – 309, 1 выпускник текущего года проходит ГИА-11 в форме ГВЭ.
В основной период проведения ЕГЭ, который пройдет с 27 мая по 1 июля 2019 года, в Югре будут сдавать экзамены более 10,4 тыс. выпускников.
ИСТОЧНИК KP.RU