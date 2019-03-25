СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-25T10:39:17+03:00

Ханты-Мансийским школьникам рассказали, где они могут провести каникулы. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Экскурсии, мастер-классы, рисования забавы ожидают школьников окружной столицы Югры в весеннюю неделю каникул.

По данным департамента образования Ханты-Мансийска, на базе школ и учреждений спорта сегодня открылись лагеря с дневным пребыванием детей. В городе их будет работать более десятка. Для школьников здесь организовано сбалансированное двухразовое питание и предусмотрен интересный досуг.

- В лагерях продуманы программы спортивной, технической, творческой и образовательной направленности, – рассказал заведующий отделом по организации отдыха и оздоровления детей центра развития творчества детей и юношества Иван Бессонов. – Скучать подрастающему поколению точно не придется. Ежедневно на всех площадках будут проходить творческие мероприятия, интересные мастер-классы и увлекательные квесты.

Каждый школьник найдет себе занятие по душе, пообещали педагоги. К примеру, школьники отправятся на познавательную экскурсию в природный парк «Самаровский Чугас», пойдут в кино и посетят различные кружки по изучению английского языка, изготовлению всевозможных поделок и спортивным играм.

Станция юных натуралистов превратится в площадку для исследователей, которые будут наблюдать за наступлением весны и изучать природу края. Маленьких ученых ждут прогулки по «экологической тропе» и забавы на свежем воздухе.

Добавим, всего в весенние каникулы в лагерях с дневным пребыванием отдохнут около двух тысяч ханты-мансийских школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU