Стала известна программа югорского промышленного форума

СЕГОДНЯ 09:33 2019-03-25T09:33:17+03:00

Он пройдет в Ханты-Мансийске 3-4 апреля

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Югорский промышленный форум будет посвящен развитию новых индустрий и промышленной кооперации.

Как сообщили в пресс-службе правительства ХМАО-Югры, откроется мероприятие с пленарного заседания «Растущие индустрии: в поисках новых возможностей для бизнеса».

Запланирована работа тематических сессий «Человеческий потенциал/Современные системы подготовки кадров для новой промышленности», «Экспорт/Проектное управление как инструмент реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», «Снижение стоимости энергоснабжения предприятий различных отраслей экономики в современных нормативных, экономических и технологических реалиях», «Нефтегаз/Локализация и кооперация. Реализация промышленного потенциала нефтегазового комплекса», «Точки роста/Инвестиционная инфраструктура и новые индустрии».

В ходе работы круглого стола «Югра. Реализуя потенциал развития» российские и международные эксперты обсудят вопросы деятельности нефтегазового комплекса автономного округа, вовлечения в мировую энергопромышленную кооперацию, компетенции и экспертизы международных компаний, способствующих повышению эффективности ТЭК и другие.

Во второй день, 4 апреля, состоятся круглые столы «Создание межрегионального промышленного кластера «Полярный вектор», «Перспективы развития регионального рынка продукции деревообрабатывающих предприятий Югры», «Внедрение программ повышения производительности труда на промышленных предприятиях Югры», а также продолжение работы семинаров и секций.

В рамках форума свои стенды представят компании «Северсталь», «Эпик 380», «Яшел Парк Сибирь», технологический центр «Бажен», Югорский лесопромышленный холдинг, Когалымский завод химреагентов, управляющая компания «Индустриальный парк – Югра» и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU