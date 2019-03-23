Лучший лаборант УрФО живёт в Югре

СЕГОДНЯ 17:38 2019-03-23T17:38:02+03:00

Соревнование проводилось в два этапа – теоретический и практический

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Федеральный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший лаборант химического анализа» завершился накануне в Югре.

Его участники были разделены на две категории: «Лаборанты-профессионалы» и «Начинающие лаборанты». За победу в первой боролись 11 человек из Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей. Во второй группе свои навыки и умения продемонстрировали 12 лаборантов из Югры, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.

Соревнование проводилось в два этапа – теоретический и практический.

В результате в группе «Лаборанты-профессионалы» победу одержала югорчанка, представительница Приозерного линейного производственного управления магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Югорск» Лидия Флоча.

Победителем среди начинающих лаборантов была признана студентка Югорского государственного университета Екатерина Полиенко.

Обладатель первого места в категории «Лаборанты-профессионалы», помимо диплома, был отмечен денежной премией в 79 тысяч рублей. Конкурсант, расположившийся на втором месте, получил 57 тысяч рублей. Призер, занявший третье место, награжден 34 тысячами рублей.

В категории «Начинающие лаборанты» победитель получил 23 тысячи рублей. За второе место предусмотрено 18 тысяч. Обладателю «бронзы» предназначено 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU