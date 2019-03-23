В микрорайонах Нижневартовска работает снегоуборочная техника

СЕГОДНЯ 13:58 2019-03-23T13:58:13+03:00

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Сегодня на улично-дорожной сети и в микрорайонах Нижневартовска трудится более 130 единиц техники. Кроме того, сегодня и завтра будут работать дворники - необходимо очистить тротуары от осадков.

Глава города Василий Тихонов выехал в микрорайоны, от жителей которых поступают жалобы на качество уборки снега.

В13 микрорайоне ведётся работа по уборке снега, завтра, 24 марта, с 8 утра будет организован вывоз осадков на спецполигон. В 7 микрорайона ведется уборка территории от осадков также пройдет в ближайшее время.

Василий Тихонов поручил коммунальным службам усилить работу и сосредоточить внимание на вывозе снега из микрорайонов, очистке ливневых стоков, чтобы избежать подтопления во дворах.

По вопросам качества уборки и вывоза снега жителям рекомендуют обращаться в свои управляющие компании и на портал главы города "Наш Нижневартовск".

ИСТОЧНИК KP.RU