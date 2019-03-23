2019-03-23T13:58:13+03:00
Общество

В микрорайонах Нижневартовска работает снегоуборочная техника

Дворники чистят тротуары
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В микрорайонах Нижневартовска работает снегоуборочная техника. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ микрорайонах Нижневартовска работает снегоуборочная техника. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

Сегодня на улично-дорожной сети и в микрорайонах Нижневартовска трудится более 130 единиц техники. Кроме того, сегодня и завтра будут работать дворники - необходимо очистить тротуары от осадков.

Глава города Василий Тихонов выехал в микрорайоны, от жителей которых поступают жалобы на качество уборки снега.

В13 микрорайоне ведётся работа по уборке снега, завтра, 24 марта, с 8 утра будет организован вывоз осадков на спецполигон. В 7 микрорайона ведется уборка территории от осадков также пройдет в ближайшее время.

Василий Тихонов поручил коммунальным службам усилить работу и сосредоточить внимание на вывозе снега из микрорайонов, очистке ливневых стоков, чтобы избежать подтопления во дворах.

По вопросам качества уборки и вывоза снега жителям рекомендуют обращаться в свои управляющие компании и на портал главы города "Наш Нижневартовск".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поисковики из отряда «Белая Сова-Тюмень» набирают волонтёров
Зарплаты чиновников ХМАО признаны одними из самых высоких в России
В Урае из-за большого количества заболевших ОРВИ перенесли каникулы
Погода в Югре 23 марта: небольшой снег и стойкий плюс
Югорчане в выходные могут увидеть полярное сияние
В Сургуте объявлен субботник по уборке снега
Следователи Нефтеюганска изучают причины двойного убийства в «Юртах Варварины»
На Кубке мира по биатлону в Норвегии участвуют спортсмены из Югры
Югорчанина ожидает суда за пьяную езду
В Югре закрыта ледовая переправа и на 16 снижен тоннаж
Школа волонтеров из Ханты-Мансийска выпустила 100 волонтёров
Задержаны двое молодых сургутян за кражу компьютерных деталей
В Югре соревнуются в синхронном плавании 100 спортсменок
Заботливый житель Мегиона на прогулке с ребенком по пути обокрал магазин
Ветеранам из Югры выплатят по пять тысяч рублей ко Дню Победы
Двое жителей Югры перевели мошенникам 90 тысяч рублей
Стартует второй этап конкурса «Все дороги ведут в Ханты-Мансийск»
Житель Югорска за попытку получить несуществующий кредит отдал 55 тысяч рублей
Проезд в автобусах Ханты-Мансийска станет безналичным
В Югре за совращение 16 детей судят вахтовика из Томска
Парень из Ханты-Мансийска заплатил за «Лайк года» 11 тысяч рублей
Новая мечеть появится в Ханты-Мансийске
Заёмщик из Лангепаса перевел 80 тысяч рублей мошенникам в надежде получить кредит
Жительница Нижневартовска признана одним из лучших инженеров-теплотехников УрФО