2019-03-22T15:34:04+03:00
Происшествия

Следователи Нефтеюганска изучают причины двойного убийства в «Юртах Варварины»

Обвиняемый находится под стражей
Алена Кульмухаметова
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Следователи Нефтеюганска изучают причины двойного убийства в «Юртах Варварины». Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгрыСледователи Нефтеюганска изучают причины двойного убийства в «Юртах Варварины». Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югры
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В Югре продолжается расследование уголовного дела по статье «Убийство двух лиц». Как сообщалось ранее, преступление произошло 12 марта в «Юртах Варварины» Нефтеюганского района.

Согласно материалам дела, во время совместного распития спиртных напитков в компании мужчин произошла ссора, в ходе которой обвиняемый выстрелил в двух потерпевших из охотничьего ружья. Мужчины погибли.

Обвинение в совершении двойного убийства предъявлено 51-летнему жителю поселка Куть-Ях. По ходатайству следователя СКР решением суда обвиняемый заключен под стражу.

Мужчины погибли от огнестрела. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Мужчины погибли от огнестрела. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

На месте преступления обнаружены и изъяты дополнительные биологические следы, пулевое отверстие от пули карабина, гильзы и другие важные доказательства. Установлено место выстрела и траектория движения пуль.

Следователи и криминалисты СКР продолжают работу по установлению всех обстоятельств преступления. Назначены судебно-медицинские, дактилоскопическая, баллистическая, химическая экспертизы, а также психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого. С участием старшего следователя-криминалиста проведена проверка показаний на месте с участием свидетеля. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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