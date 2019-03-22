2019-03-22T15:02:19+03:00
Спорт

На Кубке мира по биатлону в Норвегии участвуют спортсмены из Югры

Югорчане могут поддержать своих земляков
Алена Кульмухаметова
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На Кубке мира по биатлону в Норвегии участвуют спортсмены из Югры. Фото с сайта администрации города НижневартовскНа Кубке мира по биатлону в Норвегии участвуют спортсмены из Югры. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Накануне, 21 марта, в Холменколлене – Норвегия, стартовал заключительный этап Кубка мира по биатлону. Он завершится 24 марта.

Как сообщили в администрации города Нижневартовск, в составе сборной России выступают нижневартовские биатлонисты Никита Поршнев и Анастасия Морозова.

Сегодня, 22 марта, состоится мужской спринт, в котором стартует Никита Поршнев. Прямую трансляцию можно будет наблюдать на телеканале МАТЧ ТВ в 18.05 по Москве.

Расписание трансляций следующее: 22 марта 18 часов 5 минут (мск) – Спринт (10 км) - мужчины. 23 марта 16 часов 40 минут (мск) – Гонка преследования (10 км)- женщины. 23 марта 18 часов 50 минут (мск) – Гонка преследования (12,5 км) - мужчины. 24 марта 15 часов 40 минут (мск) – Масс-старт (12,5 км) - женщины. 24 марта 18 часов 55 минут (мск) – Масс-старт (15 км)- мужчины.

Югорчане могут поддержать Никиту Поршнева и Анастасию Морозову, сидя за экранами телевизоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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