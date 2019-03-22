СЕГОДНЯ 11:40 2019-03-22T11:40:30+03:00

В Югре за совращение 16 детей судят вахтовика из Томска. Фото с сайта pixabay.com

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Одна из югорских девочек рассказала маме о приватной переписке со взрослым дядей. Женщина, увидев сообщения, пришла в ужас и обратилась в полицию.

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Томской области, который обвиняется в совершении 20 преступлений, предусмотренных совращение детей, не достигших 14-летнего возраста, а также за распространение порнографических материалов и изготовление и оборот порнографических материалов с фотографиями детей.

Как сообщили в следственном комитет Югры, обвиняемый работал в Югре вахтовым методом. Через социальные сети он вступал в переписку с детьми и подростками, в ходе которой располагал собеседников к общению, входил к ним в доверие, а в дальнейшем заводил темы сексуального характера, принуждал фотографироваться в обнаженном виде и отправлять полученные снимки ему, а также пересылал детям свои порнографические фотографии.

Преступные действия мужчины были пресечены после того как одна из потерпевших рассказала о переписке родителям, а они немедленно сообщили о преступлении в полицию.

Всего от действий обвиняемого пострадали 16 детей в возрасте от 11 до 15 лет из разных регионов России: Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ростовской, Свердловской, Брянской, Кемеровской областей, Хабаровского и Ставропольского края, а также из других субъектов.

В настоящее время обвиняемый находился под стражей. Расследование уголовного дела завершено, следователи собрали достаточные доказательства, прокурором утверждено обвинительное заключение, материалы дела переданы в суд. Мужчине грозит длительный срок заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU