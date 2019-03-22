2019-03-22T09:51:40+03:00
Общество

Жительница Нижневартовска признана одним из лучших инженеров-теплотехников УрФО

Проект Анны Файзулиной был признан достойным
Алена Кульмухаметова
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Накануне в Тюмени состоялся заключительный этап конкурса «Славим человека труда!» в номинации «Лучший инженер-теплотехник».

Югру представили победитель и призеры регионального этапа Евгений Петухов (ООО «Концессионная Коммунальная Компания» из Когалыма), Алексей Виноградов (СГМУП «Городские тепловые сети» из Сургута) и Анна Файзулина (МУП «Теплоснабжение» из Нижневартовска).

В ходе практической части участникам предстояло решить нестандартный инженерный кейс. Итоговая оценка складывалась из набранных баллов за оригинальность и новизну решения, его технологическую проработанность, экономическую эффективность и презентацию, заранее подготовленную конкурсантами.

Члены жюри по достоинству оценили проект Анны Файзулиной «Техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей Белоярского сельского поселения» и присудили югорчанке второе место.

- Я работаю на предприятии старшим мастером. Получила образование инженера-теплотехника, и вот уже почти 20 лет работаю в такой «неженской» сфере. Я рада, что принимаю участие в таком конкурсе, это мощное развитие в профессиональном плане. Хочу пожелать молодежи не бояться участвовать в подобных мероприятиях, и стремиться открывать для себя что-то новое, - поделилась Анна Файзулина.

Напомним, что региональный этап конкурса «Славим человека труда!» по номинациям «Лучший инженер-теплотехник» и «Лучший слесарь КИПиА» проводился в декабре прошлого года на базе Нижневартовского государственного университета. Организаторами выступили Депжкк и энергетики Югры совместно с АНО «Центр развития жкк и энергосбережения Югры».

ИСТОЧНИК KP.RU

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