2019-03-22T08:55:51+03:00
Общество

Житель Ханты-Мансийска задержан с наркотиками

Ему грозит дол 15 лет тюрьмы
Алена Кульмухаметова
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Житель Ханты-Мансийска задержан с наркотиками. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыЖитель Ханты-Мансийска задержан с наркотиками. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Наркодилера накануне задержали полицейские Ханты-Мансийска. Мужчина купил наркотики для последующего сбыта.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, Ханты-Мансийский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Ханты-Мансийска. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Югорчанин с помощью «закладок» купил у неустановленного лица наркотики синтетического и растительного происхождения, которые расфасовал для последующей реализации. Однако заработать на нелегальном бизнесе не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Из незаконного оборота изъято 93,65 граммов наркотических средств.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет со штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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