Две жительницы Югры оплатили несуществующие путёвки на берегу Чёрного моря

СЕГОДНЯ 14:56 2019-03-21T14:56:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Путёвки на летний отдых две жительницы посёлка Кондинский оплатили полностью, но отдыхать на берегу моря у них не выйдет.

В дежурную часть полиции Кондинского района поступили два сообщения от жительниц посёлка Кондинское о том, что при планировании летнего отпуска они решили отдохнуть на побережье Чёрного моря. Подруги нашли в сети Интернет сайт пансионата, созвонились и заказали две путевки на четверых человек. Через несколько дней им на электронную почту пришли туристические ваучеры и счет на оплату путевок, согласно которым им предоставлялась скидка за раннее бронирование и 100% оплату. Женщины оплатили указанные счета, перечислив по 50 тысяч рублей каждая.

Спустя некоторое время они решили зайти на сайт пансионата и просмотреть динамику цен на летний отдых, однако, обнаружили что сайт, на котором они заказали и оплатили отдых, оказался фальшивым. Женщины пытались дозвониться по указанному номеру, отправить электронные письма, однако, ни звонки, ни письма до адресата не доходили. Тогда женщины обратились в полицию.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU