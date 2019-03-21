2019-03-21T13:41:24+03:00
Происшествия

В Сургуте за наркотик в изоленте судят девушку

Она купила запрещенное вещество для себя
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте перед судом предстанет девушка, у которой полицейские изъяли наркотик в изоленте

Как сообщили в пресс-службе МВД России на транспорте, направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении жительницы 23-летней жительницы Сургута. Девушка обвиняется в незаконном обороте наркотических веществ.

Она была задержана в феврале этого года на привокзальной площади железнодорожного вокзала станции Сургут. В кармане ее куртки находился небольшой сверток, обмотанный изолентой, в котором находилось порошкообразное вещество светлого цвета.

Заключение экспертизы показало, что вещество содержит в своем составе синтетическое наркотическое средство «мефедрон», массой 0,8 грамма.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело.

В ходе следствия было установлено, что наркотик девушка приобрела через мобильное приложение для личного употребления. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и оно передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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