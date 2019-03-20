2019-03-20T15:50:41+03:00
Звезды

В Когалыме готовятся ко Дню оленевода

Югорчане могут купить на ярмарке сувениры
Алена Кульмухаметова
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В Когалыме готовятся ко Дню оленевода. Фото с сайта правительства ЮгрыВ Когалыме готовятся ко Дню оленевода. Фото с сайта правительства Югры
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Национальный праздник «День оленевода» состоится в Когалыме 30 марта на территории городского пляжа.

Как сообщают в городской администрации, традиционный, ежегодный национальный праздник коренных народов Севера привлекает тысячи гостей. В этот день любой желающий имеет возможность попробовать национальные блюда северных народов — оленину, струганину, мочёные ягоды, уху, приготовленную на костре по хантыйским рецептам, а также узнать о традиционном быте и культуре народов ханты и манси. Кульминацией праздника станут соревнования по национальным видам спорта – гонки на оленьих упряжках, метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты, перетягивание палки.

На ярмарке изделий традиционных промыслов коренных народов, каждый желающий сможет приобрести поделки из кости или дерева, изделия из меха, кедровые орехи и другие дары Югорской земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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