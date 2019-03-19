СЕГОДНЯ 15:30 2019-03-19T15:30:29+03:00

В Нижневартовске спустя 17 лет задержан насильник. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Накануне в Нижневартовске заключили под стражу 39-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании девушки, совершенном 17 лет назад.

Как сообщает следственный комитет Югры, летом 2002 года в полицию обратилась женщина, сообщившая, что ее 17-летняя дочь была избита и изнасилована знакомым, который обманом заманил ее в свою квартиру. Повреждения, имевшиеся на теле девушки, следы, изъятые на месте преступления, подтверждали показания женщин. Несмотря на то, что личность подозреваемого была известна, 22-летний, на тот момент, вартовчанин успел покинуть город, а затем и округ. 17 лет мужчина скрывался от следствия, часто менял место жительства, передвигаясь между регионами на попутном автотранспорте, длительное время жил без паспорта, который был утерян.

В марте 2019 года мужчину задержали в Челябинской области. Следователем СКР ему уже предъявлено обвинение в совершении изнасилования, решением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела возобновлено. Проводится работа, направленная на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU