В Югре стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ

СЕГОДНЯ 08:58 2019-03-19T08:58:53+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в период с 20 марта по 10 апреля 2019 года состоится досрочный период проведения Единого государственного экзамена.

Организовано 3 пункта проведения экзаменов: два в Ханты-Мансийске и один в Сургуте.

Все пункты проведения ЕГЭ оснащены камерами видеонаблюдения, металлоискателями.

В досрочный период в 2019 году ЕГЭ планируют сдавать 326 человек, из них выпускников текущего года – 2, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования – 14, выпускников прошлых лет – 309, 1 выпускник текущего года проходит ГИА-11 в форме ГВЭ.

Русский язык будут сдавать 148 человек, математику профильную 174 выпускника, обществознание – 133 человека, физику – 86, химию – 30, информатику и ИКТ – 22, биологию – 47, историю – 57, географию – 8, английский язык – 15, литературу – 10, английский язык (устный) – 14, французский язык – 1 человек.

В основной период проведения ЕГЭ, который пройдет с 27 мая по 1 июля 2019 года, в Югре будут сдавать экзамены более 10,4 тысяч выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU