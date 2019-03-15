2019-03-15T08:54:41+03:00
Происшествия

Югорчанин получил год колонии за удар полицейскому

Мужчина был сильно пьян
Алена Кульмухаметова
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Югорчанин получил год колонии за удар полицейскому. Фото с сайта pixabay.comЮгорчанин получил год колонии за удар полицейскому. Фото с сайта pixabay.com
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Конфликт начался в кафе посёлка Междуреченский Кондинского района. На место была вызвана полиция.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, осенью прошлого года в полицию Кондинского района поступило сообщение о том, что в кафе посёлка Междуреченский молодой человек нарушает общественный порядок, конфликтует с другими посетителями. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

За нарушение общественного порядка нетрезвый молодой человек был доставлен в районный отдел полиции, где он продолжил скандалить и в какой-то момент нанес удар оперуполномоченному.

В отношении буяна было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Суд признал мужчину виновным и приговорил виновного к 1 году 2 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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