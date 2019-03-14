СЕГОДНЯ 12:58 2019-03-14T12:58:37+03:00

В Югре на 12 лет тюрьмы осудили за наркотики жителя Алтая. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Изменить размер текста: A A

Накануне Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 32-летнего жителя Алтайского края. Он признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, подсудимый, сговорившись с неустановленным лицом в сети «интернет», в августе 2016 года получил для перепродажи синтетический наркотик.

Развить преступный бизнес алтаец не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции, а наркотики изъяты при нем.

Также у подсудимого был изъят мобильный телефон, содержание интернет-переписки в котором свидетельствовало о неоднократных фактах получения от неустановленного лица наркотиков и их дальнейшей реализации в тайниках-закладках в городах Нижневартовска, Мегиона и Лангепаса.

С учетом мнения государственного обвинителя и данных о личности подсудимого, суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU