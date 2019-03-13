СЕГОДНЯ 11:04 2019-03-13T11:04:26+03:00

В Лангепасе при падении снега с крыши пострадал прохожий. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Изменить размер текста: A A

Житель Лангепаса проходил мимо дома, когда на него обрушилась лавина снега с крыши. Мужчине потребовалась помощь медиков. Он получил травмы.

После ЧП городская администрация провела совещание с представителями управляющих компаний, чтобы обсудить своевременную уборку крыш.

В связи с публикацией СМИ о получении травм мужчиной в Лангепасе, на которого с крыши дома упал снег, следователями Лангепасского межрайонного следственного отдела организована проверка по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи установят все обстоятельства произошедшего, дадут правовую оценку действиям либо бездействию работников управляющей компании, либо других лиц, ответственных за проведение работ по очистке крыши данного дома от снега.

Следственный комитет Югры обращает внимание жителей округа, а также руководителей предприятий на то, что с наступлением весеннего сезона появляется опасность падения с крыш зданий глыб льда, снега и сосулек, которые могут причинить человеку тяжкие телесные повреждения вплоть до летального исхода.

В ведомстве напомнили, что весной 2013 года в поселке Игрим Берёзовского района на 1,5-годовалого мальчика и 8-летнюю девочку с крыши одноэтажного жилого дома сошёл снег. Мальчик от полученных телесных повреждений скончался на месте, девочка не пострадала лишь по счастливой случайности. Следователями СКР к уголовной ответственности за неосторожное причинение смерти ребенку был привлечен директор МУП «Тепловодоканал».

В 2017 году в Урае с крыши многоквартирного дома на женщину, сидевшую на скамейке рядом с подъездом, упал снег и наледь. Горожанка получила сотрясение головного мозга, гематомы и ссадины головы. К уголовной ответственности был привлечен мастер управляющей компании.

Региональное управление СК России рекомендует руководителям организаций и управляющих компаний, коммунальным службам и владельцам зданий и сооружений организовать работу по регулярной, своевременной очистке крыш от снега и наледи. А всем жителям округа - не подходить близко к стенам зданий, обходить водостоки, а в случае схода снега или льда, как можно быстрее прижаться к стене и укрыться под козырьком здания.

ИСТОЧНИК KP.RU