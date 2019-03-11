В Ханты-Мансийске глыба льда с крыши жилого дома разрушила козырёк подъезда
Обрушение козырька подъезда вместе с удерживающими его столбами случилось сегодня, 11 марта, в Ханты-Мансийске. Пост об этом появился в одном из пабликов в соцсети ВКонтакте.
«Вот как у нас работает ЖКУ Ханты-Мансийска! Висели глыбы снега и льда на крыше, вызвала ЖКУ приехали, посбивали сосульки и уехали! А сегодня упали эти глыбы, вот результат! Чехова 77».
Как сообщили в департаменте городского хозяйства, двухэтажный деревянный многоквартирный жилой дом на улице Чехова идёт под расселение. Дом признан аварийным и частично расселён. Ранее глыбы льда работники ЖКУ снимали дважды.
Управляющая компания проводит только поддерживающие мероприятия и сам козырёк подъезда ветхий.
Добавим, что при обрушении козырька никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU