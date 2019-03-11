В Югре инвесторам станет проще получить земельные участки

СЕГОДНЯ 07:53 2019-03-11T07:53:18+03:00

Порядок будет распространяться на крупные инвестиционные проекты стоимостью от 300 миллионов рублей

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Отныне крупным инвесторам станет проще получить земельный участок в Югре. Накануне в правительством региона в порядок предоставления земельных участков внесены изменения.

Участок можно получить юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов.

Данные изменения предусматривают снижение административных барьеров в регионе для потенциальных инвесторов, заинтересованных в получении в аренду земельного участка без проведения торгов. Это позволит упростить требования к инвестору в части подтверждения наличия средств на создание объекта, реализацию инвестиционного проекта, а также определить исчерпывающий перечень документов, предоставляемых инвестором.

- Документ разработан с целью совершенствования механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности в автономном округе, – сообщил директор окружного департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Николай Милькис. – Новый порядок учитывает сложившуюся практику по предоставлению инвесторам в аренду земельных участков, а также поступившие предложения от самих инвесторов.

Планируется, что такой порядок будет распространяться на крупные инвестиционные проекты стоимостью от 300 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU