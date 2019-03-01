СЕГОДНЯ 14:47 2019-03-01T14:47:47+03:00

В Югре инспекторы будут штрафовать рыбаков за парковки на льду. Фото с сайта Природнадзора Югры

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Охота и рыбалка являются самыми популярными видами отдыха в Ханты-Мансийском районе. Для проведения своего досуга на природе многие автовладельцы на технике выбираются на природу.

Как сообщили в Природнадзоре Югры, зачастую водители останавливаются у самой воды или вообще въезжают в водоем, а зимой организовывают автостоянки на ледовой переправе, либо выезжают непосредственно на ледовую поверхность водоема. Данный факт является административным правонарушением.

По статье Водного кодекса в границах водоохранных зон запрещаются движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре водоохранная зона на реках Иртыш и Обь составляет 200 м, ширина водоохранной зоны озера, водохранилища — 50 метров.

В случае нарушений особого режима водоохранной зоны, югорчанам придется заплатить штраф от 3000 до 4500 рублей, должностным лицам – от 8000 до 12000 рублей, а юридическим лицам – от 200000 до 400000 рублей.

Для предотвращения нарушений водного законодательства, инспекторами Ханты-Мансийского проводятся рейды, фиксируются факты стоянки автомобилей в запретных местах. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU