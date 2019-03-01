2019-03-01T14:47:47+03:00
Общество

В Югре инспекторы будут штрафовать рыбаков за парковки на льду

Проверки уже начались
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре инспекторы будут штрафовать рыбаков за парковки на льду. Фото с сайта Природнадзора ЮгрыВ Югре инспекторы будут штрафовать рыбаков за парковки на льду. Фото с сайта Природнадзора Югры
Изменить размер текста:

Охота и рыбалка являются самыми популярными видами отдыха в Ханты-Мансийском районе. Для проведения своего досуга на природе многие автовладельцы на технике выбираются на природу.

Как сообщили в Природнадзоре Югры, зачастую водители останавливаются у самой воды или вообще въезжают в водоем, а зимой организовывают автостоянки на ледовой переправе, либо выезжают непосредственно на ледовую поверхность водоема. Данный факт является административным правонарушением.

По статье Водного кодекса в границах водоохранных зон запрещаются движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре водоохранная зона на реках Иртыш и Обь составляет 200 м, ширина водоохранной зоны озера, водохранилища — 50 метров.

В случае нарушений особого режима водоохранной зоны, югорчанам придется заплатить штраф от 3000 до 4500 рублей, должностным лицам – от 8000 до 12000 рублей, а юридическим лицам – от 200000 до 400000 рублей.

Для предотвращения нарушений водного законодательства, инспекторами Ханты-Мансийского проводятся рейды, фиксируются факты стоянки автомобилей в запретных местах. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Летом Югра примет Всемирные игры юных соотечественников
В Югре учителям повысят зарплату на 4 процента
В Мегионе наркомана лишили прав
Сбербанк снизил минимальные ставки по «Потребительскому кредиту без обеспечения»
В Нефтеюганске летом установят новую спортивную площадку, вазоны и скамейки
«Гранд Чероки» и «ВАЗ» сгорели в Югре в минувшие сутки
В Югре на летний отдых детей направят 2 миллиарда рублей
В ХМАО у убитого от рук «раба» предпринимателя обнаружен тайник с оружием
Жители Нижневартовска покупали алкоголь из гаража
В Нефтеюганске заработал рынок вторичного жилья
В ХМАО до экстремальной гонки на снегоходах остались считанные часы
Ханты-Мансийск вошёл в топ-3 столиц зимнего спорта в России
«Дух огня» примет в Ханты-Мансийске представителей 25 стран
За один грамм наркотика вартовчанин отправится в тюрьму на три с половиной года
В Пойковском открылись новые офисы поликлиники
В Югре участились случаи мошенничества с туристическими путёвками
В Югре стартует Международный кинофестиваль «Дух огня»
Ханты-Мансийск отказывается от бумаг
В Югре осуждена пенсионерка из Дагестана за мошенничество на 4 миллиона рублей
Новые остановки в Сургуте оснастят электронным табло
За минувшие сутки в Югре в 7 ДТП пострадали 9 человек
В Урае молодой человек обокрал магазины бытовой техники
В Ханты-Мансийске капитально отремонтируют 117 многоквартирных домов
Рецидивист из Советского лишил золотого браслета югорчанку
Погода в Югре 1 марта: облачно и небольшой снег