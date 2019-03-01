В Югре стартует Международный кинофестиваль «Дух огня»

СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-01T09:54:06+03:00

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Открытие фестиваля состоится в культурно-театральном центре «Югра – Классик» в городе Ханты-Мансийск в 19.00. Гостям и участникам представят показ благотворительного спектакля «СтихоВаренье».

Организаторы отмечают, что на сцену выйдут любимые всеми артисты: Юлия Пересильд, Дмитрий Хрусталев, Анжелика Каширина, Павел Акимкин, Елизавета Арзамасова, Елена Николаева и Андрей Удалов, Алиса Гребенщикова, Артем Тульчинский и Дмитрий Захаров.

Фестивальная программа начнется традиционно с мероприятий для детей. В 11:00 в центре искусств для одаренных детей Севера состоится театрализованное открытие детско-юношеской программы «Твоё кино». Его ведущими станут участники театральной мастерской Татьяны Ахмадыршиной – Кира Ефимова и Данил Горобчук. Также для маленьких зрителей выступит детский театр современной хореографии «Академия танца».

Международная кинопрограмма для детей и юношества «Твоё кино» ежегодно проходит в рамках фестиваля. В этом году её увидят зрители Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Лангепаса, Пыть-Яха, Мегиона и Излучинска. Гостей программы ждут премьерные кинопоказы, творческие встречи, кинолектории и мастер-классы в техниках пластилиновой анимации и Stop Motion.

ИСТОЧНИК KP.RU