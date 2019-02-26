СЕГОДНЯ 08:55 2019-02-26T08:55:49+03:00

В Югре сегодня стартует Чемпионат мира по бильярду . Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

Накануне в Ханты-Мансийск прибыли участники из 25 стран мира

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Чемпионат мира по бильярдному спорту «Комбинированная пирамида».стартует сегодня, 26 февраля, в Центре развития теннисного спорта.

География участников первенства планеты впечатляет. Накануне в Ханты-Мансийск чартерным рейсом прибыли представители 25 стран мира.

Честь региона на Чемпионате мира будут защищать хантымансиец Петр Данилов, а также сургутяне Наталья Корнева, Иван Куракин, Александр Муравьев, Алина Зябирова и Екатерина Варельджанова.

Церемония открытия турнира состоится 26 февраля в 19:00 в органном зале КТЦ «Югра-Классик». Сами игры пройдут с 26 февраля по 02 марта в Центре развития теннисного спорта. Начало в 10:30. Для зрителей вход на соревнования свободный.

- Чемпионат мира по бильярдному спорту проходит в Югре не первый раз, — сказал директор Департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов. — До этого мировой турнир проходил здесь в 2014 году. Отзывы о том чемпионате были крайне положительными.

ИСТОЧНИК KP.RU