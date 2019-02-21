2019-02-21T15:35:25+03:00
Общество

Судебные приставы рекомендуют сообщать жителям Югры о буйстве коллекторов

Государство ограничило в правах юрлиц занимающихся возвратом просроченной задолженности
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта УФССП по ХМАО-ЮгреФото с сайта УФССП по ХМАО-Югре
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Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре контролирует деятельность юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности.

Согласно федеральному закону «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» коллекторы могут взаимодействовать с должником в рабочие дни с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни с 9 до 20 часов по местному времени.

Направление смс-уведомлений, телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, возможно в рабочие дни в период с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 9 до 20 часов по местному времени.

Взаимодействовать с родственниками, соседями и знакомыми должника коллекторам разрешается только если должник дал такое согласие.

В случае нарушения действующего законодательства со стороны коллекторов, приставы рекомендуют югорчанам сообщать об этом в отдел по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченной задолженности, по номеру телефона 8(3467)35-20-13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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