2019-02-21T10:29:55+03:00
Общество

В колонии Сургута пресекли попытку передачи 23 мобильных телефонов заключенным

Мужчина пытался перебросить посылку через забор
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта УФСИН по ХМАО-ЮгреФото с сайта УФСИН по ХМАО-Югре
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Без телефонов, зарядных устройств и наушников остались «подопечные» колонии Сургута благодаря бдительности сотрудников УФСИН. Бросок посылки через стену с колючей проволокой у горе-баскетболиста не удался.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН по ХМАО-Югре, 20 февраля 2019 года сотрудниками колонии строгого режима была пресечена попытка доставки 23 сотовых телефонов. Их пытался перебросить через основное ограждение 38-летний житель города Сургута.

Изъятые запрещенные предметы сданы на хранение в отдел безопасности учреждения. В отношении правонарушителя составлены материалы о привлечении к административной ответственности по статье «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах или изоляторах временного содержания».

ИСТОЧНИК KP.RU

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