В Ханты-Мансийске стартовало первенство округа по лыжным гонкам
Первый соревновательный день Первенства округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2005-2006 гг.р. состоялся в окружной столице Югры. Соревнования проходят в зачет Спартакиады Югры «Спортивные таланты Югры» в 2019 году.
Организаторы отмечают, что в программу соревнований вошли две гонки с раздельным стартом классическим и свободным стилями и эстафета.
В соревнованиях принимают участие 136 лыжников из Сургута, Сургутского района, Нефтеюганска, Когалыма, Белоярского района, Октябрьского района, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Ханты-Мансийского, Березовского, Советского районов, Пыть-Яха, Югорска, Мегиона, Радужного и Нягани.
Сегодня, 20 февраля, на базе СДЮСШОР состоялась гонка с раздельным стартом классическим стилем. Девушки преодолели дистанцию в 3 км, а юноши — 5 км.
ИСТОЧНИК KP.RU