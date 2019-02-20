2019-02-20T14:48:34+03:00
Спорт

В Ханты-Мансийске стартовало первенство округа по лыжным гонкам

В программу соревнований вошли две гонки
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
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Первый соревновательный день Первенства округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2005-2006 гг.р. состоялся в окружной столице Югры. Соревнования проходят в зачет Спартакиады Югры «Спортивные таланты Югры» в 2019 году.

Организаторы отмечают, что в программу соревнований вошли две гонки с раздельным стартом классическим и свободным стилями и эстафета.

В соревнованиях принимают участие 136 лыжников из Сургута, Сургутского района, Нефтеюганска, Когалыма, Белоярского района, Октябрьского района, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Ханты-Мансийского, Березовского, Советского районов, Пыть-Яха, Югорска, Мегиона, Радужного и Нягани.

Сегодня, 20 февраля, на базе СДЮСШОР состоялась гонка с раздельным стартом классическим стилем. Девушки преодолели дистанцию в 3 км, а юноши — 5 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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