2019-02-20T13:36:12+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске в 2019 году расселят 67 многоквартирных домов

Домов с печным отоплением в городе не останется
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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По программе обеспечения доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска в 2019 году запланировано расселение 67 многоквартирных домов, общей площадью 22,6 тысяч квадратных метров. Такая информация была представлена депутатам Думы города на заседании совместной комиссии.

Как рассказал директор департамента муниципальной собственности администрации Ханты-Мансийска Александр Витвицкий, на 1 января 2019 года в городе признаны аварийными и подлежащими сносу 70 многоквартирных жилых домов, общей площадью 32,5 тысяч квадратных метров, в которых проживают 627 семей. В список аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов включено 28 многоквартирных домов с печным отоплением, которые полностью планируется расселить в течение этого года.

Напомним, в 2018 году в Ханты-Мансийске снесли 32 многоквартирных дома, общей площадью 8,8 тысяч квадратных метров, из них 21 дом с печным отоплением, общей площадью 4,5 тысяч квадратных метров. Переселено 230 семей, из которых 201 семья переехали в новое жилье и 29 собственников получили денежное возмещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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