Югорчане удачно стартовали на этапе Кубка России по биатлону

СЕГОДНЯ 13:29 2019-02-20T13:29:03+03:00

«Золото» и «серебро» уже в копилке спортсменов

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С 19 по 23 февраля в Тюмени проходит этап Кубка России по биатлону. Первый соревновательный день выявил победителей в спринтерских гонках.

По информации Центра спортивной подготовки сборных команд Югры, среди женщин не было равных биатлонистке из Нижневартовска Екатерине Мошковой, биатлонистка из окружной столицы Югры Кристина Резцова показала второй результат.

«Золото» в мужском спринте завоевал ещё один представитель столицы Самотлора Петр Пащенко, а замкнул тройку лидеров Алексей Корнев из Ханты-Мансийска.

Отметим, что шестой этап соревнований проходит центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменис 17 по 24 февраля. В эти дни на тюменской лыжне пройдут суперпреследования и биатлонный марафон.

ИСТОЧНИК KP.RU