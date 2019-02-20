2019-02-20T13:29:03+03:00
Спорт

Югорчане удачно стартовали на этапе Кубка России по биатлону

«Золото» и «серебро» уже в копилке спортсменов
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
Изменить размер текста:

С 19 по 23 февраля в Тюмени проходит этап Кубка России по биатлону. Первый соревновательный день выявил победителей в спринтерских гонках.

По информации Центра спортивной подготовки сборных команд Югры, среди женщин не было равных биатлонистке из Нижневартовска Екатерине Мошковой, биатлонистка из окружной столицы Югры Кристина Резцова показала второй результат.

«Золото» в мужском спринте завоевал ещё один представитель столицы Самотлора Петр Пащенко, а замкнул тройку лидеров Алексей Корнев из Ханты-Мансийска.

Отметим, что шестой этап соревнований проходит центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменис 17 по 24 февраля. В эти дни на тюменской лыжне пройдут суперпреследования и биатлонный марафон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске на расселение аварийного жилья добавили миллионов
Три автомобиля в Югре угнали за неделю
В Сургуте создают креативный кластер
В Нижневартовске задержан нарушитель государственной границы
В Ханты-Мансийске стартовало первенство округа по лыжным гонкам
Югорчанина ждёт суд за прописку иностранки
Два многоквартирных дома строят в Нефтеюганске для переселенцев из ветхих домов
На капремонт домов в Ханты-Мансийске направят около 600 миллионов рублей
Патроны с берега реки сделали уголовником жителя Когалыма
В Ханты-Мансийске в 2019 году расселят 67 многоквартирных домов
Югра в очереди на получение президентских грантов
Бассейн, зона WI-FI, площадки для отдыха появятся благодаря активности сургутян в парке «За Саймой»
В Нижневартовске с 5 граммами гашиша задержан мужчина
В Сургуте задержали лжеминёра домов
Югра признана опорным регионом центра компетенций по нефтегазовому делу под эгидой ЮНЕСКО
В Югре полиция задержали мошенника из Тюмени
Югра создаёт кластер для привлечения туристов со всего мира
Настойчивость лже-банкиров лишила пенсионерку из Ханты-Мансийска миллиона рублей
В Сургуте создадут парк «Исторический парк «Россия – моя история»
В Урае государственная казна получит весь доход на горе-бизнесмена