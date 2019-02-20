2019-02-20T12:00:19+03:00
Общество

Югра признана опорным регионом центра компетенций по нефтегазовому делу под эгидой ЮНЕСКО

Соглашение о создании центра компетенций было подписано в Париже в марте 2018 года
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЮгрыФото с сайта правительства Югры
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Ханты-Мансийской автономный округ получил сертификат, подтверждающий, что округ стал опорным регионом центра компетенций по нефтегазовому делу под эгидой ЮНЕСКО.

Документ был вручен губернатору Югры Наталье Комаровой в ходе заседания в Санкт-Петербургском горном университете.

Отныне на югорской базе будут разрабатываться необходимые стандарты, механизмы взаимодействия, проходить мероприятия для обучения специалистов и обмена опытом.

- Задачи, которые стоят перед центром, крайне актуальны для нашего региона, например, непрерывность образования кадров или унификация учебных программ технических вузов разных стран мира. Предложение стать опорным регионом центра компетенций по нефтегазовому делу было встречено нами с оптимизмом. Более того, мы уже чувствуем себя его частью, – сказала Наталья Комарова.

Соглашение о создании центра компетенций было подписано в Париже в марте 2018 года. 31 октября 2018 года одобрено президентом России Владимиром Путиным. Лаборатории, входящие в состав международного центра компетенций, будут открыты в Китае, Австрии, Германии, Беларуси, Югре и других регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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