2019-02-20T11:34:34+03:00
Общество

Югра создаёт кластер для привлечения туристов со всего мира

Округ намерен продвигать свой бренд
Алена Кульмухаметова
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Югра богата на туристические события. В этой связи задача – привлекать инвестиции в туристическую отрасль региона, определять новые точки роста, разрабатывать интересные маршруты, продолжить позиционирование туристических брендов автономного округа.

Такое заявление сделал директор регионального департамента промышленности Кирилл Зайцев в ходе заседания комитета по туризму и гостиничному бизнесу окружной торгово-промышленной палаты.

По мнению чиновника, необходимо сформировать полноценный туристско-рекреационный кластер в Ханты-Мансийском автономном округе и продолжать работу по продвижению туристической продукции Югры на российском и международном рынках.

Говоря о планах на 2019 год, начальник управления туризма департамента промышленности Югры Дмитрий Савватеев подчеркнул, что международные и крупные мероприятия могут стать мощным драйвером для привлечения инвестиций в регион. По его словам, туризм сегодня является очень важным направлением в экономике автономного округа.

- В первой половине марта мы презентуем наши возможности в сфере oil-туризма на международной туристкой выставке «Интурмаркет» в Москве, – доложил он. – Нефть – наш бренд, это то, с чем ассоциируется Югра, и отвечает заданным федеральным трендам по точечному развитию туризма в регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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