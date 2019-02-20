Юные жители Югре получили в подарок 1000 книг

СЕГОДНЯ 10:37 2019-02-20T10:37:14+03:00

Акция «Дарите книги с любовью» состоялась в Югре во второй раз Фото: Татьяна Коркина

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Акция «Дарите книги с любовью» состоялась в Югре во второй раз. Благодаря партнерам и добровольным помощникам Государственной библиотеки Югры и широкой рекламной кампании было собрано более 1000 детских книг и журналов.

По информации департамента культуры Югры, клиенты отделений почтовой связи Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска приобрели около 600 изданий, которые были доставлены в Государственную библиотеку Югры.

На церемонии закрытия акции книги были переданы воспитанникам Ханты-Мансийского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам Ханты-Мансийской организации «Всероссийское общество инвалидов», детям из педиатрического отделения окружной клинической больницы и детского санатория имени Елены Михайловны Сагандуковой, а также региональному общественному объединению инвалидов-колясочников автономного округа, территориальной первичной организации Всероссийского общества слепых.

Получили книги в дар приёмные семьи из Ханты-Мансийска Татьяны Александровны Бобровой и Татьяны Викторовны Полуяновой.

ИСТОЧНИК KP.RU