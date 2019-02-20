2019-02-20T09:52:02+03:00
Общество

В Сургуте власти проверили городские крыши

В городе объявлен месячник по очистке снега
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта администрации СургутаФото с сайта администрации Сургута
Изменить размер текста:

Инспекция городских крыш состоялась в Сургуте 19 февраля. Мероприятие приурочено к Месячнику по очистке снега, который пройдет в марте. Участие в инспекции приняли заместитель директора Департамента городского хозяйства Администрации Сургута Сергей Алексеев и технический директор ООО «УК Сервис-3» Дмитрий Богун.

Крыши власти решили проверить не по собственной инициативе, а про жалобам горожан, связанными с очисткой снега и сосулек.

- В этом году администрация города постарается привлечь к процессу местных жителей и активизировать работу управляющих компаний, от которых потребуется своевременная уборка снега на придомовых территориях, а также очистка кровли и балконных козырьков, – сообщил директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев. – Если сургутяне станут свидетелями недобросовестной работы обслуживающей компании, у них есть возможность обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 21-45-40, либо оставить обращение на портале «Твой Сургут».

Напомним, допустимый срок уборки снега составляет не более 7 дней. В противном случае управляющей компании будет выписан штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа вырастет до 100 тысяч рублей.

На сегодняшний день несчастных случаев на территории Сургута зафиксировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сургуте создадут парк «Исторический парк «Россия – моя история»
В Урае государственная казна получит весь доход на горе-бизнесмена
Юные жители Югре получили в подарок 1000 книг
В одном из хостелов Санкт-Петербурга скончался житель ХМАО
Два грамма наркотика обнаружили полицейские у жителя посёлка Междуреченский
Квартира сургутянки «вместила» 10 иностранцев
Погорельцы из Нижневартовска почти все вернулись в свои квартиры
Полицейские Нягани раскрыли кражу клетки с двумя попугаями
Югорский лыжник Сергей Устюгов заявил, что переболел желание стать олимпийским чемпионом
В одной из школ Югры детям давали поддельное молоко
Год тюрьмы получил житель посёлка Междуреченский за нетрезвую езду
В Ханты-Мансийске открывается «Городская школа волонтеров»
За минувшие сутки в Югре в 3 ДТП пострадали 6 человек
Сургутянка за несуществующие запчасти перевела лжепродавцу 15 тысяч рублей
Погода в Югре 20 февраля: -16 градусов и облачно
В Когалыме у леса задержали парня с наркотиками
На улице Кирова в Ханты-Мансийске восстанавливают газоснабжение домов
В Белоярском продавец салона сотовой связи обокрал работодателя
Общественники Сургута требуют сделать бесплатным проезд для детей в общественном транспорте
Жителю Югорска за регистрацию в своей квартире россиян грозит срок
В Югре за неделю задержаны 118 нетрезвых водителей