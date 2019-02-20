В Сургуте власти проверили городские крыши

СЕГОДНЯ 09:52 2019-02-20T09:52:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Инспекция городских крыш состоялась в Сургуте 19 февраля. Мероприятие приурочено к Месячнику по очистке снега, который пройдет в марте. Участие в инспекции приняли заместитель директора Департамента городского хозяйства Администрации Сургута Сергей Алексеев и технический директор ООО «УК Сервис-3» Дмитрий Богун.

Крыши власти решили проверить не по собственной инициативе, а про жалобам горожан, связанными с очисткой снега и сосулек.

- В этом году администрация города постарается привлечь к процессу местных жителей и активизировать работу управляющих компаний, от которых потребуется своевременная уборка снега на придомовых территориях, а также очистка кровли и балконных козырьков, – сообщил директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев. – Если сургутяне станут свидетелями недобросовестной работы обслуживающей компании, у них есть возможность обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 21-45-40, либо оставить обращение на портале «Твой Сургут».

Напомним, допустимый срок уборки снега составляет не более 7 дней. В противном случае управляющей компании будет выписан штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа вырастет до 100 тысяч рублей.

На сегодняшний день несчастных случаев на территории Сургута зафиксировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU