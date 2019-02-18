В Югре стартовал конкурс проектных и исследовательских работ школьников «Большие вызовы»

СЕГОДНЯ 13:33 2019-02-18T13:33:18+03:00

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Открытие второго регионального этапа конкурса проектных и исследовательских работ школьников Югры «Большие вызовы» состоялось в Ханты-Мансийске.

По информации департамента образования ХМАО-Югры, в конкурсе принимают участие 78 обучающихся 8-10 классов из школ Мегиона, Урая, Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска, Радужного, Югорска, Ханты-Мансийска, Сургутского и Кондинского районов.

Ребята успешно прошли первый стартовый этап, который проводился в дистанционном режиме в формате выполнения заданий открытого типа.

На протяжении четырех дней школьники будут заниматься научной и исследовательской деятельностью. В рамках конкурса также пройдет инженерно-компетентностная олимпиада.

Победители регионального конкурса будут рекомендованы к участию в третьем заключительном этапе программы «Большие вызовы», который состоится в июле в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Кроме того, победители регионального конкурса будут внесены в базу данных талантливых детей и молодежи Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU