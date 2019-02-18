В Сургуте у «Нефтяника» девушка на «Киа» сбила 4-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 12:35 2019-02-18T12:35:27+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пятилетний мальчик, случилось 17 февраля в Сургуте.

По данным Госавтоинспекции, ДТП случилось около трёх часов дня 17 февраля на улице Энтузиастов. Водитель «Киа» на пешеходном переходе напротив гостиницы «Нефтяник» рядом с магазином «Снежинка» сбила ребенка.

Водитель сообщила, что пропустила пешеходов с коляской и начала движение, когда с другой стороны пешеходного перехода внезапно на дорогу выбежал мальчик. Наезда избежать не удалось. На место происшествия прибыла карета скорой помощи. Мальчик 2014 года рождения с ушибами был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU