2019-02-18T12:14:39+03:00
Общество

В Нижневартовске летом отремонтируют 12 улиц

Очередность ремонта выбирали сами жители
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайт администрации города НижневартовскФото с сайт администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

Вниманию жителей Нижневартовска опубликован список автомобильных дорог, которые планируют отремонтировать в городе предстоящим летом. Наполнение ремонтной кампании составлялось с учетом мнения жителей.

Вартовчане с помощью опроса сами определяли приоритетность ремонта участков магистралей в 2019 году. Кроме того, в перечень объектов вошли дороги, определенные по результатам диагностики и другим критериям. В голосовании приняли участие чуть более двух тысяч человек.

В итоге, в список вошли 12 улиц: Интернациональная (от улицы Северной до улицы Чапаева со стороны Комсомольского озера, 7 мкр), Ханты-Мансийская (от улицы 60 лет Октября до улицы Омской), Интернациональная (от улицы Пермской до улицы Нефтяников со стороны 10 мкр), Лопарева (от переулка Клубного до проезда поселка ЛПХ), Ленина (от улицы Кузоваткина до улицы Нефтяников), 60 лет Октября (от улицы Чапаева до улицы Лопарева), Мира (от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской), Нефтяников (от улицы Спортивной до улицы Омской), Спортивная (от улицы Чапаева до улицы Нефтяников со стороны площади Нефтяников, рынка «Центральный», перинатального центра), Индустриальная (от улицы Мира до улицы 2П-2), Пермская (от улицы Интернациональной до улицы Мира), 11А (от улицы Индустриальной до ТЦ «Постройка»).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Советском районе при пожаре в жилом доме пострадал мужчина
В Югре стартовал конкурс проектных и исследовательских работ школьников «Большие вызовы»
На трассе «Сургут – Нижневартовск» погиб водитель пикапа
Гостеприимную жительницу Нягани судят за прописку двух мигрантов
В Сургуте у «Нефтяника» девушка на «Киа» сбила 4-летнего мальчика
Житель Радужного подговорил подростка на преступление
Девушка из Ханты-Мансийска при новости о выигрыше «одарила» мошенников
Из Нижневартовска за две недели вывезли 65 кубометров снега
На «Лыжню России» в Ханты-Мансийске вышли 1800 участников
Деньги, дизтопливо и инструменты стали добычей югорских воришек в минувшие выходные
Жителям Ханты-Мансийска общественники советуют внимательно читать этикетки на молочных продуктах
Новый городской каток открыт в Лянторе
Житель Югры получил условный срок за требование взятки в 20 миллионов при положительном решении в госзакупках
В минувшие выходные в Югре в 9 ДТП пострадали 12 человек. Двое погибли
В Сургуте парень выкрал из магазина алкоголь на 2 тысячи рублей
Угонщика самолёта из Сургута проверять на вменяемость
Погода в Югре 18 февраля: -14 градусов и небольшой снег
Ледовые переправы Югры работают в штатном режиме
В Ханты-Мансийске состоялась массовая лыжная гонка
Спасатели отговорили сургутянина от прыжка с 15 этажа
Два концессионных соглашения подписаны Нижневартовском на инвестиционном форуме в Сочи
Выпускников 9-х классов Югры проверили навыки владения устной речью
Погода в Югре 17 февраля: -10 градусов и небольшой снег
В Нефтеюганском районе в ДТП с участием «Киа» и «КамАЗа» погибли два человека
Сургутские родители возмущены отменой карантина в школах
Ревнивец из Сургута получил 9 лет «строгача» за убийство мужчины в ТЦ «Аура»
В Югре прошли митинги, посвящённые 30-летию со Дня вывода Советских войск из Республики Афганистан
В ХМАО от гриппа за неделю умерли три пациента