В Нижневартовске летом отремонтируют 12 улиц

СЕГОДНЯ 12:14 2019-02-18T12:14:39+03:00

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Вниманию жителей Нижневартовска опубликован список автомобильных дорог, которые планируют отремонтировать в городе предстоящим летом. Наполнение ремонтной кампании составлялось с учетом мнения жителей.

Вартовчане с помощью опроса сами определяли приоритетность ремонта участков магистралей в 2019 году. Кроме того, в перечень объектов вошли дороги, определенные по результатам диагностики и другим критериям. В голосовании приняли участие чуть более двух тысяч человек.

В итоге, в список вошли 12 улиц: Интернациональная (от улицы Северной до улицы Чапаева со стороны Комсомольского озера, 7 мкр), Ханты-Мансийская (от улицы 60 лет Октября до улицы Омской), Интернациональная (от улицы Пермской до улицы Нефтяников со стороны 10 мкр), Лопарева (от переулка Клубного до проезда поселка ЛПХ), Ленина (от улицы Кузоваткина до улицы Нефтяников), 60 лет Октября (от улицы Чапаева до улицы Лопарева), Мира (от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской), Нефтяников (от улицы Спортивной до улицы Омской), Спортивная (от улицы Чапаева до улицы Нефтяников со стороны площади Нефтяников, рынка «Центральный», перинатального центра), Индустриальная (от улицы Мира до улицы 2П-2), Пермская (от улицы Интернациональной до улицы Мира), 11А (от улицы Индустриальной до ТЦ «Постройка»).

ИСТОЧНИК KP.RU