Девушка из Ханты-Мансийска при новости о выигрыше «одарила» мошенников

СЕГОДНЯ 10:54 2019-02-18T10:54:22+03:00

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Жительница Ханты-Мансийска буквально прыгала от радости, когда ей пришло сообщение в социальной сети ВКонтакте о том, что она выиграла дорогой телефон. Югорчанку не смутила заоблачная цена за доставку и она оплатила требуемую сумму.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 24-летняя жительница Ханты-Мансийска перевела мошенникам 9 тысяч рублей на номер банковского счета. Однако выигрыш она не получила, а злоумышленники удалили страницу из социальной сети.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские проводят проверку и устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU