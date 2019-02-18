Девушка из Ханты-Мансийска при новости о выигрыше «одарила» мошенников
Она заплатила доставку несуществующего подарка
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Жительница Ханты-Мансийска буквально прыгала от радости, когда ей пришло сообщение в социальной сети ВКонтакте о том, что она выиграла дорогой телефон. Югорчанку не смутила заоблачная цена за доставку и она оплатила требуемую сумму.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, 24-летняя жительница Ханты-Мансийска перевела мошенникам 9 тысяч рублей на номер банковского счета. Однако выигрыш она не получила, а злоумышленники удалили страницу из социальной сети.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Полицейские проводят проверку и устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU