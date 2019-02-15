В ХМАО от гриппа за неделю умерли три пациента

СЕГОДНЯ 15:28 2019-02-15T15:28:53+03:00

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Все смертельные случаи зарегистрированы в Нефтеюганске. По данным областной клинической больнице имени В.И. Яцкив, двое пациентов скончались 10 февраля, один – 13 февраля. Все погибшие болели гриппом.

- Превышения среднеокружной заболеваемости отмечается в десяти муниципальных образованиях. В том числе, в Нефтеюганске уровень заболеваемости составляет 1152,81 на 100 тысяч населения, - сообщала ранее пресс-служба Роспотребнадзора по ХМАО-Югре

По результатам еженедельного мониторинга ведомства с 04 по 10 февраля заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Югре составила 99,86 на 10 тыс., что на 30% выше недельного эпидемического порога, но ниже относительно предыдущей недели на 15,1%. Госпитализировано с диагнозом ОРВИ и грипп 374 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU