2019-02-15T15:28:53+03:00
Происшествия

В ХМАО от гриппа за неделю умерли три пациента

В округе превышен порог заболеваемости
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В поликлиниках наплыв больныхВ поликлиниках наплыв больныхФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Все смертельные случаи зарегистрированы в Нефтеюганске. По данным областной клинической больнице имени В.И. Яцкив, двое пациентов скончались 10 февраля, один – 13 февраля. Все погибшие болели гриппом.

- Превышения среднеокружной заболеваемости отмечается в десяти муниципальных образованиях. В том числе, в Нефтеюганске уровень заболеваемости составляет 1152,81 на 100 тысяч населения, - сообщала ранее пресс-служба Роспотребнадзора по ХМАО-Югре

По результатам еженедельного мониторинга ведомства с 04 по 10 февраля заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Югре составила 99,86 на 10 тыс., что на 30% выше недельного эпидемического порога, но ниже относительно предыдущей недели на 15,1%. Госпитализировано с диагнозом ОРВИ и грипп 374 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Югре прошли митинги, посвящённые 30-летию со Дня вывода Советских войск из Республики Афганистан
В Лангепасе директор получил штраф за приём на работу бывшего госслужащего
Правительство поможет предпринимателям Югры развить семейный бизнес
Сургутянка оставила больную пенсионерку из Ханты-Мансийска без средств к существованию
В Нижневартовском районе появится уникальный культурно-образовательный комплекс
Югорчан предпенсионного возраста будут переобучать
Два года колонии грозит нетрезвому водителю из Нижневартовска
«Год последнего балка» объявлен в ряде муниципалитетов Югры
На зимниках Кондинского района госавтоинспекторы усилят контроль
Новый железнодорожный вокзал в Нягани откроют в 2021 году
Житель Приобья перевёл 6 тысяч рублей на алкоголь знакомому, который их не просил
Боевую гранату, патроны и наркотики изъяли у жителя Нижневартовска
Первый форум молодежных советов города состоялся в Когалыме
Вартовчанин вынес из магазина без оплаты кофе, шоколад и дезодорант на 3 тысячи рублей
В Югре «СоСеДИ» будут искать нянь детям
Кондинец ночью с чужой веранды похитил два мешка рыбы
Бабушка из Нижневартовска при нормах сдачи ГТО произвела фурор
В Сургуте за смерть пешехода судят водителя самосвала
В торговом центре«Аура» в Сургуте прошла социальная акция «Защитим себя от гриппа»
В Когалыме 17 февраля состоится «Лыжня России-2019»
В Югре полиция составила ТОП-7 преступлений, совершённых во имя любви