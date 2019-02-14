Сургутяне выбирают подсветку для трёх поселений района

СЕГОДНЯ 14:58 2019-02-14T14:58:59+03:00

Фото из блога "Глава в районе" в соцсети ВКонтакте

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Жители Сургутского района выбирают систему освещения трёх поселений: в Барсово, Солнечном и Белом Яру.

Как сообщает глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своём блоге в соцсети ВКонтакте, в этих поселениях появится дополнительное уличное освещение и возможно даже архитектурно-художественная подсветка отдельных территорий.

На данный момент освещения в этих поселениях крайне недостаточно. А все имеющиеся уличные фонари установлены ещё во времена СССР.

На этой неделе прошла встреча с жителями трёх поселений, на которой они сами определили места и формат освещения своих территорий. Ознакомившись с проектом компании «СветоДизайн-Югра», жители взяли неделю, чтобы составить более точную схему комплексного освещения своих поселений.

ИСТОЧНИК KP.RU