Сургутяне выбирают подсветку для трёх поселений района
Жители Сургутского района выбирают систему освещения трёх поселений: в Барсово, Солнечном и Белом Яру.
Как сообщает глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своём блоге в соцсети ВКонтакте, в этих поселениях появится дополнительное уличное освещение и возможно даже архитектурно-художественная подсветка отдельных территорий.
На данный момент освещения в этих поселениях крайне недостаточно. А все имеющиеся уличные фонари установлены ещё во времена СССР.
На этой неделе прошла встреча с жителями трёх поселений, на которой они сами определили места и формат освещения своих территорий. Ознакомившись с проектом компании «СветоДизайн-Югра», жители взяли неделю, чтобы составить более точную схему комплексного освещения своих поселений.
ИСТОЧНИК KP.RU