2019-02-14T14:58:59+03:00
Общество

Сургутяне выбирают подсветку для трёх поселений района

Старые фонари установлены в годы СССР
Алена Кульмухаметова
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Фото из блога "Глава в районе" в соцсети ВКонтактеФото из блога "Глава в районе" в соцсети ВКонтакте
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Жители Сургутского района выбирают систему освещения трёх поселений: в Барсово, Солнечном и Белом Яру.

Как сообщает глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своём блоге в соцсети ВКонтакте, в этих поселениях появится дополнительное уличное освещение и возможно даже архитектурно-художественная подсветка отдельных территорий.

На данный момент освещения в этих поселениях крайне недостаточно. А все имеющиеся уличные фонари установлены ещё во времена СССР.

На этой неделе прошла встреча с жителями трёх поселений, на которой они сами определили места и формат освещения своих территорий. Ознакомившись с проектом компании «СветоДизайн-Югра», жители взяли неделю, чтобы составить более точную схему комплексного освещения своих поселений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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