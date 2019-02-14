Дизтопливо, электроинструмент и запчасть стали добычей югорских воришек в минувшие сутки

СЕГОДНЯ 13:39 2019-02-14T13:39:56+03:00

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Полицейские Югры задержали злоумышленников из Сургута и Пыть-Яха, подозреваемых в краже.

Так, 38-летний сургутянин вечером из подвала одного из домов по улице Республики путем свободного доступа похитил электроинструмент. Сумма ущерба составила 6000 рублей.

Оперативники Пыть-Яха установили 20-летнего подозреваемого, который похитил с автомобиля «Урал» автономный отопитель и дизельное топливо в количестве 63 литров.

Возбуждены уголовные дела.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 58 преступлений, раскрыто 41, из них: убийство, 2 мошенничества, факт незаконного оборота оружия, 9 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, мошенничество экономической направленности и 7 краж.

ИСТОЧНИК KP.RU