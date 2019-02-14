2019-02-14T13:39:56+03:00
Происшествия

Дизтопливо, электроинструмент и запчасть стали добычей югорских воришек в минувшие сутки

Злоумышленников задержали оперативники
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские Югры задержали злоумышленников из Сургута и Пыть-Яха, подозреваемых в краже.

Так, 38-летний сургутянин вечером из подвала одного из домов по улице Республики путем свободного доступа похитил электроинструмент. Сумма ущерба составила 6000 рублей.

Оперативники Пыть-Яха установили 20-летнего подозреваемого, который похитил с автомобиля «Урал» автономный отопитель и дизельное топливо в количестве 63 литров.

Возбуждены уголовные дела.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 58 преступлений, раскрыто 41, из них: убийство, 2 мошенничества, факт незаконного оборота оружия, 9 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, мошенничество экономической направленности и 7 краж.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Березовском районе сотрудники ДПС обнаружили в автомобиле троих неадекватных мужчин
Трехлетнее соглашение Югры и «Сколково» усилит сотрудничество сфере инноваций
Сургутяне выбирают подсветку для трёх поселений района
В Югре несанкционированные свалки ликвидируют круглый год
В Сургуте за 100 граммов «соли» задержан мужчина
В Югре на карантин закрыты 55 школ и 28 детских садов
В Югре для взрослых открыта секция по сноуборду
Страховщики Сбербанка запустили праздничные предложения для клиентов
В Ханты-Мансийске пятиклассница после падения с 11 этажа пришла в сознание
В Сургуте верный пес третий месяц не уходит с остановки в ожидании хозяина
Югорчан привлекут к реализации национальных проектов
Сто тысяч рублей получил житель Нягани за сломанный телевизор
Ночью в Сургуте бойцы Росгвардии задержали детей, угнавших «Фольксваген Туарег»
Срок и штраф может получить житель Нижневартовска за кражу денег с карты