Дизтопливо, электроинструмент и запчасть стали добычей югорских воришек в минувшие сутки
Полицейские Югры задержали злоумышленников из Сургута и Пыть-Яха, подозреваемых в краже.
Так, 38-летний сургутянин вечером из подвала одного из домов по улице Республики путем свободного доступа похитил электроинструмент. Сумма ущерба составила 6000 рублей.
Оперативники Пыть-Яха установили 20-летнего подозреваемого, который похитил с автомобиля «Урал» автономный отопитель и дизельное топливо в количестве 63 литров.
Возбуждены уголовные дела.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 58 преступлений, раскрыто 41, из них: убийство, 2 мошенничества, факт незаконного оборота оружия, 9 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, мошенничество экономической направленности и 7 краж.
ИСТОЧНИК KP.RU